Sanremo e poi... Pogacar 2026: piani leggendari

Una cosa fatta bene può essere sempre fatta meglio. Un aforisma accreditato a Edoardo Agnelli, ma che cent’anni dopo Tadej Pogacar ha fatto suo. «Sono sette anni che sostengo che quella conclusa sia stata la mia stagione migliore di sempre e posso ripeterlo di nuovo: questa è stata la mia annata più bella», ha sentenziato lo sloveno pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo, rigorosamente a braccia alzate, de