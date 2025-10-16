Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Del Toro domina, trionfo anche a Verona: "Sapevo che Sivakov..."

Il messicano della Uae Emirates vanta 16 vittorie stagionali: rush incredibile di fine stagione
Alessandro Brambilla
1 min
Ciclismo
Del Toro domina, trionfo anche a Verona: "Sapevo che Sivakov..." © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Davanti al tempio della lirica il tenore Isaac Del Toro lancia l’ennesimo acuto. Il primo a varcare l’arrivo in fronte all’Arena di Verona al termine del Giro del Veneto è il messicano della Uae Emirates. E Pavel Sivakov dopo 22” batte i principali inseguitori nello sprint per il 2° posto completando il trionfo del team Uae. Del Toro è ancora un baby, compie 22 anni il 27 novembre, eppure vanta 16 vittorie stagionali.

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte