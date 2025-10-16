Del Toro domina, trionfo anche a Verona: "Sapevo che Sivakov..."

Davanti al tempio della lirica il tenore Isaac Del Toro lancia l’ennesimo acuto. Il primo a varcare l’arrivo in fronte all’Arena di Verona al termine del Giro del Veneto è il messicano della Uae Emirates. E Pavel Sivakov dopo 22” batte i principali inseguitori nello sprint per il 2° posto completando il trionfo del team Uae. Del Toro è ancora un baby, compie 22 anni il 27 novembre, eppure vanta 16 vittorie stagionali.