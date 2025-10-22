Via ai Mondiali su pista di Santiago del Cile: la baby Italia insegue i Giochi

Da oggi l’Italia dei giovani dà la caccia alle medaglie ai Campionati del Mondo su pista di Santiago del Cile , dove verranno assegnati 11 titoli maschili e altrettanti femminili. I corridori di 38 differenti Paesi se li contenderanno sul legno del Velodromo Penalolen: una pista splendida, ideale per stabilire record, sostengono in molti. Gli assenti illustri Filippo Ganna , Jonathan Milan, Simone Consonni ed Elisa Balsamo penalizzano le ambizioni dei tecnici Marco Villa, Ivan Quaranta, Dino Salvoldi e Diego Bragato. C’è tuttavia un vantaggio in prospettiva futura: le assenze pesanti consentono allo staff azzurro di dare spazio a giovani vogliosi di conquistare un posto da titolare a Los Angeles 2028. L’Italia, al Velodromo Penalolen, avrà comunque un senatore eccellente: Elia Viviani, 36 anni, che domenica (ultima giornata di gare) cercherà di conquistare il terzo titolo iridato nell’eliminazione. Il veronese, poi, chiuderà la carriera alla Sei Giorni di Gand.

Al via le qualificazioni

Oggi si comincia con le qualificazioni della velocità a squadre maschile e femminile. Nella maschile è favorita l’Olanda. Benchè siano Mondiali per Elite, il ct azzurro dei velocisti Ivan Quaranta farà disputare la qualificazione a Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo, cioè tre Under 23. Poi, nel secondo turno, ci sarà la possibilità di inserire Matteo Bianchi, con la speranza di gareggiare anche una terza volta: significherebbe competere per le medaglie. Le finali della velocità a squadre uomini e donne, dato il fuso orario, si svolgeranno abbondantemente oltre la mezzanotte italiana. Ma oggi sono in programma pure le qualifiche dell’inseguimento a squadre maschile e femminile sui 4000 metri. Nella prova maschile i tecnici Dino Salvoldi e Diego Bragato hanno deciso di schierare Francesco Lamon, Davide Boscaro e Renato Favero, mentre il quarto titolare verrà scelto tra Etienne Grimod e Luca Giaimi. Lamon dovrà fare l’andatura nei primi due giri per lanciare il quartetto, esattamente come alla vittoriosa Olimpiade di Tokyo e nel trionfale Mondiale 2021.

Le ragazze scelte da Villa

Le ragazze scelte da Villa per la qualificazione sono Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Federica Venturelli: a completare il quartetto una tra Chiara Consonni e Martina Alzini. Nella specialità l’Italia vinse il Mondiale nel 2022. Nella prima giornata, inoltre, Martina Fidanza parteciperà alla finale dello scratch, gara con traguardo unico finale: la 26enne verrà marcata in modo spietato, poiché si laureò campionessa del mondo 2021 e 2022. Nei giorni successivi Fidanza correrà anche il chilometro da fermo, come Bianchi tra gli uomini. Le finali dell’inseguimento a squadre si svolgeranno domani. Nel keirin uomini Stefano Moro dovrà combattere contro uomini-jet di quattro continenti. In keirin e velocità femminile, invece, Quaranta fa affidamento su Miriam Vece. Poi vedremo Davide Stella, 19 anni, competere nello scratch e Juan David Sierra, 20, nella corsa a punti. E in coppia disputeranno la madison, dove “in rosa” partiranno favorite le olimpioniche Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. In programma anche l’inseguimento individuale donne (con Venturelli e Alzini) e uomini, oltre ai due Omnium.