Viviani, a Santiago del Cile The Last Dance del Signore del ciclismo

La sei giorni ad eliminazione e quella di Gand le ultime gare di una carriera infinita
Alessandro Brambilla
1 min
Viviani, a Santiago del Cile The Last Dance del Signore del ciclismo© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Comunque andrà, sarà un successo. Se a Santiago del Cile diventerà per la terza volta Campione del Mondo o salirà sul podio nell’eliminazione gioiremo con Elia Viviani. In caso di risultato diverso gli tributeremo un’ovazione per la formidabile carriera di stradista e pistard. L’eliminazione di oggi e la Sei Giorni di Gand sono le ultime gare della sua carriera.  La vittoria più famosa

