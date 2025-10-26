Viviani infinito, l'addio d'oro della leggenda del ciclismo: trionfo ai mondiali su pista!

The last dance. Elia Viviani chiude nel migliore dei modi possibili la sua lunga e prolifica carriera conquistando la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali su pista in svolgimento a Santiago del Cile. Il campione veronese, tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'omnium e argento a Parigi 2024 nell'americana) e portabandiera a Tokyo 2021, sale di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore.