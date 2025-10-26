Viviani infinito, l'addio d'oro della leggenda del ciclismo: trionfo ai mondiali su pista!

The last dance. Elia Viviani chiude nel migliore dei modi possibili la sua lunga e prolifica carriera conquistando la medaglia d'oro nell'eliminazione ai Mondiali su pista in svolgimento a Santiago del Cile. Il campione veronese, tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'omnium e argento a Parigi 2024 nell'americana) e portabandiera a Tokyo 2021, sale di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore.
L'ultima gara da professionista
Correndo per lunghi tratti in testa, ha rischiato senza mai esagerare il giusto rispondendo agli attacchi dell'olandese Yoeri Havik, poi giunto terzo, e battendo il neozelandese Campbell Stewart, secondo. Viviani aveva vinto l'oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines. Per il veronese si trattava della sua ultima gara da professionista.