Tutta la felicità di Pella: "Ciclismo più equo. Ecco cosa conta davvero"

La Lega Ciclismo Professionistico del presidente Roberto Pella, durante la stagione su strada 2025, si è impegnata per valorizzare il ciclismo femminile. «Il supporto che la Lega Ciclismo ci ha garantito – conferma Monica Trinca Colonel, azzurra al Campionato del Mondo di Kigali – rappresenta un passo importante. Il presidente Pella è riuscito ad equiparare il montepremi femminile a quello delle gare professionisti