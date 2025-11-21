Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mellano conquista tutti: "Sarà cardine azzurro"

Il ct U23 Amadori sicuro: "Europei e Mondiali disegnati per Ludovico". Il pensiero agli studi di Economia: "Non mi pesano e non influiscono"
Alessandro Brambilla
1 min
Mellano conquista tutti: "Sarà cardine azzurro"

Promosso a pieni voti. Nella sua prima stagione da Under 23 alla XDS Astana Development il cuneese Ludovico Mellano ha ottenuto due splendide vittorie, tanti piazzamenti. Alto 1,77 per 74 chili in stato di forma: tipica struttura da passista scalatore. Il corridore di Savigliano nel 2024 aveva ottenuto 4 vittorie da junior col team Giorgi, quest’anno si è aggiudicato con la maglia della Nazionale Under 23 la prima tappa del Gran Premio Orlen, prova di Nations Cup

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS