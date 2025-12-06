I volti inafferrabili del Diablo a pois

Esistono aspetti all’apparenza poco significativi ma che in realtà aiutano a cogliere l’essenza di un essere umano. I soprannomi, per dire. Claudio Chiappucci ne ha avuti tanti: ricordarli a memoria è quasi impossibile. Non a caso, Federico Vergari - che ha scritto con il campione di Uboldo “Claudio Chiappucci. I luoghi del Diablo” (Lab DFG, 236 pagine, 19,90 euro, prefazione di Guido Meda, contributi di Gianni Bugno, Miguel Indurain, Bep