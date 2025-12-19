Ciclismo in lutto: addio Dancelli, dalla dedica di Pasolini a eroe della Sanremo

Michele Dancelli ha alzato le braccia al cielo per settantatré volte. Un numero considerevole in assoluto, figurarsi per chi ha condiviso la propria epopea sulle due ruote con Merckx, De Vlaeminck e Gimondi. Tante stantuffate, tante vittorie. Ma nessuna come quella alla Milano-Sanremo del 1970, al termine di un’impresa che l’ha consegnato alla storia. Dancelli era nato a Castenedolo, nel 1942, e a Castenedolo è morto, ieri, all’età di 83 anni, presso la Rsa dove era ricoverato da tempo. Muratore prima di sbocciare come ciclista, il passista bresciano era passato professionista con la Molteni all’indomani della conquista del titolo italiano dilettanti su strada, prima di indossare in carriera anche le casacche di Vittadello, Pepsi Cola, Scic e Dreherforte. In dodici stagioni ha inanellato due titoli di campione italiano, una Freccia Vallone, una tappa al Tour de France.