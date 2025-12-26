Van der Poel trionfa ancora a Gavere: sedicesima vittoria consecutiva per l'olandese

Non ci sono rivali per Mathieu van der Poel nel ciclocross. L'olandese si è assicurato la sua quinta vittoria in altrettante gare in questa stagione, la quarta in coppa del mondo, vincendo la tappa odierna di Gavere, in Belgio. Prudente all'inizio della gara, van der Poel ha sfruttato un errore del belga Thibau Nys al settimo dei nove giri per staccarsi e conquistare un'altra vittoria in solitaria. "Anche senza quell'inconveniente, non sarei riuscito a battere Mathieu , che oggi era molto più forte", ha commentato Nys, che aveva sperato di impedire all'olandese di ottenere la sua sedicesima vittoria consecutiva. Il campione della Alpecin Deceuninck non perde dal gennaio 2024 a Benidorm, in Spagna, quando era stato preceduto dal belga Wout Van Aert.

van der Poel: "Thibau è stato forte"

“È stato un po’ strano correre a Gavere in questa condizioni. È stata una dinamica davvero diversa dal solito, fare la differenza è stato piuttosto difficile. E Thibau è stato davvero forte. Su questo circuito me lo aspettavo, a dire il vero. Non mi aspettavo che sarei riuscito a staccarlo. Certamente è stato molto forte e in queste condizioni è molto difficile correre stando molto vicino alla ruota”. Il ciclista olandese ha parlato così al termine della gara a Gavere, dalla quale è uscito vincitore, aggiungendo poi: “A tre giri dalla fine, quando ha lanciato il suo attacco, ho deciso di fare un giro a tutta. Penso che abbia fatto un piccolo errore a ruota e questo mi ha dato la possibilità di creare un gap. Oggi si trattava di avere pazienza e saper aspettare. È molto difficile correre così, vedi che le differenze non sono molte. Per questo ho deciso di scommettere su un giro veloce nella speranza che sarebbe bastato e per fortuna è stato così. Altrimenti penso che oggi si sarebbe decisa con uno sprint”.