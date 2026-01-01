Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Evenepoel in maglia Red Bull: "Prossimo capitolo, nuove ali. Siete pronti?"

Il ciclista belga si è ufficialmente presentato tramite i social con la sua nuova maglia
1 min
Evenepoel in maglia Red Bull: "Prossimo capitolo, nuove ali. Siete pronti?"© @remco.ev

"Prossimo capitolo, nuove ali. Siete pronti?". Con questo messaggio sui suoi profili social Remco Evenepoel si presenta ufficialmente con la sua nuova maglia della Red Bull Bora Hansgrohe. Il fuoroclasse belga con un altro post sui social, nella serata di ieri aveva salutato la sua storica squadra Soudal Quick Step, da cui nei mesi scorsi aveva annunciato il divorzio.

Il messaggio di Evenepoel

"Che viaggio... Soudal Quick Step. Da ragazzo con un sogno a uomo che insegue i suoi sogni. Non ci sono parole sufficienti per descrivere le ultime 7 stagioni. Le vittorie, le battute d'arresto, le lezioni, le persone che mi hanno supportato... Sarò per sempre grato. Grato ai compagni di squadra che sono diventati amici, a tutti coloro che hanno creduto in me, a tutti coloro che hanno reso questo capitolo un'esperienza indimenticabile. Grazie. Remco", ha scritto il campione olimpico di Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS