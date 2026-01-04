Tuttosport.com
Van der Poel vince ancora: fa cinque su cinque in Coppa del Mondo a Zonhoven

Il ciclista olandese raccoglie l'ennesimo successo in Belgio. Termina secondo il compagno di squadra Tibor Del Grosso
2 min
Ciclismovan der poel
Van der Poel vince ancora: fa cinque su cinque in Coppa del Mondo a Zonhoven© EPA

Ancora una volta, non ci sono rivali per Mathieu Van der Poel sul percorso innevato di Zonhoven, in Belgio, che ha causato molti problemi e varie cadute agli altri corridori. Quinta vittoria su cinque tappe disputate in Coppa del Mondo in questa stagione dal fuoriclasse olandese, che ha dominato la corsa dall'inizio alla fine. Secondo il compagno di squadra e connazionale Tibor Del Grosso, terzo il belga Emiel Verstrynge. Tra le donne podio tutto olandese, con Ceylin del Carmen Alvarado che ha preceduto a sorpresa Lucinda Brand e Puck Pieterse. Se l'Olanda si è aggiudicata entrambe le corse élite, l'Italia può sorridere guardando alla categoria juniores, dove è arrivato un doppio trionfo: tra le donne Giorgia Pellizzotti e tra gli uomini Filippo Grigolini hanno vinto, imponendosi per distacco nella gara belga.

Van der Poel vince ancora. Cade Nys

Il ciclista olandese taglia il traguardo con 45 secondi di margine rispetto al compagno di squadra Del Grosso, che non ha mai impensierito realmente Van der Poel nel corso della gara disputatasi in Belgio. Giornata negativa per Thibau Nys, vittima di una caduta che ha frenato ampiamente la rincorsa al campione olandese, costretto ad "accontentarsi" di un anonimo 19° posto. L'incidente ha visto Nys franare oltre le transenne, riportando la rottura del manubrio ed il conseguente cambio in corsa della bicicletta. 

Tutte le news di Ciclismo

