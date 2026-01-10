Ecco Casasola: sfida tricolore dentro al fango

Hai già un abbonamento? Accedi
Tutti nell’hinterland di Milano a incitare i globetrotters del fango: in questo week-end, nello splendido scenario del Lago Increa di Brugherio, sono in programma i Campionati Italiani di ciclocross. L’evento, per l’esattezza, è denominato Gran Premio Guerciotti-Brugherio Cx International. Oggi le gare inizieranno alle 9.30 con le categorie amatoriali, alle 14.45 scatterà il team relay degli agonisti in cui la squadra Fas Airport Services-Guerc
Abbonati per continuare a leggere