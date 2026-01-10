Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ecco Casasola: sfida tricolore dentro al fango

La team relay apre il programma del week-end targato Guerciotti. Domani tutte le prove individuali
Alessandro Brambilla
1 min
Ecco Casasola: sfida tricolore dentro al fango

Tutti nell’hinterland di Milano a incitare i globetrotters del fango: in questo week-end, nello splendido scenario del Lago Increa di Brugherio, sono in programma i Campionati Italiani di ciclocross. L’evento, per l’esattezza, è denominato Gran Premio Guerciotti-Brugherio Cx International. Oggi le gare inizieranno alle 9.30 con le categorie amatoriali, alle 14.45 scatterà il team relay degli agonisti in cui la squadra Fas Airport Services-Guerc

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS