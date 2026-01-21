Filippo Conca: “Il Giro mi ha fatto piangere. Ora è un sogno"  

Filippo Conca, la nuova stagione è alle porte: pronto a sfoggiare la maglia tricolore in tutto il mondo? «La preparazione è andata bene, almeno fino a pochi giorni fa. Mi stavo allenando a Sanremo, per sfuggire al freddo di casa, sul Lago di Como, quando mi sono preso la classica influenza stagionale. Ma nel momento più sbagliato possibile: ho dovuto saltare il ritiro in Spagna con la Jayco AlUla e, con ogni probabilità, faremo slittare anche