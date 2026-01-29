Ciclismo: al Festival d’Italia il tenore è Milan!

Popolo di santi, poeti e velocisti, questi italiani. Il festival dello sprint, nel paesaggio affascinante e lunare dell’Arabia Saudita, issa alto il tricolore: l’epilogo della seconda tappa dell’AlUla Tour, infatti, racconta di quattro alfieri azzurri nelle prime cinque posizioni. E di uno, in particolare, sempre un po’ davanti agli altri: Jonathan Milan , naturalmente.

Il parterre, d’accordo, è abbastanza modesto, persino molto modesto se si tara la valutazione sull’etichetta Pro Series della corsa in terra d’Arabia. Ma vincere non è mai scontato, soprattutto a inizio stagione. Quando c’è da togliere la ruggine agli automatismi del “treno” di squadra, quando ci sono da valutare sul campo le soluzioni testate in inverno. Soluzioni nella preparazione atletica, magari, soluzioni anche aerodinamiche, nel caso specifico. Il 25enne di Tolmezzo, nella prova generale dell’AlUla Tour, primo impegno della nuova stagione, sta prendendo dimestichezza con una nuova posizione in sella, più bassa rispetto al passato, in ossequio alle prove effettuate nella galleria del vento in off-season. Risultato al momento? Due giorni di gara e due vittorie, dato che anche ieri l’alfiere della Lidl-Trek ha centrato il risultato pieno. Netta affermazione, anche grazie al perfetto lavoro dei compagni negli ultimi 4-5 chilometri, davanti al connazionale Daniel Skerl (Bahrain-Victorius) e al tedesco Pascal Ackermann (Jayco AlUla), con gli altri azzurri Matteo Moschetti e Matteo Malucelli subito ai piedi del podio. A proposito di festival d’Italia...



La vittoria numero 27 in carriera, in virtù degli abbuoni, rinforza anche la leadership nella generale del gigante Milan, che oggi cederà il simbolo del primato a uno dei contendenti per la vittoria finale, dal momento che si salirà sulle pendenze della Bir Jaydah Mountain Wirkah. I primi esami, intanto, sono stati superati a pieni voti: nella prima frazione con una volata ristretta dopo un’azione di forza, ieri con uno sprint di gruppo di quelli che esaltano la potenza del friulano classe 2000. «Uno scenario perfetto: sono davvero contento di come abbiamo controllato la gara. Con questa squadra viene tutto facile», il commento dello stesso Milan. Che ieri non ha nemmeno dovuto sgomitare con Gaviria, solo 18°, con Bauhaus, attardato da un problema tecnico nel finale, e con Jakobsen, alle prese con preoccupanti crampi nel finale di una tappa abbastanza corta e priva di difficoltà altimetriche.

In Europa, intanto, prosegue il gustoso antipasto delle corse di un giorno in Spagna. Ieri il talentino portoghese Antonio Morgado (Uae-Xrg) si è imposto al Trofeo Calvià nel giorno del suo 22° compleanno (Vendrame 7° e migliore degli italiani), mentre oggi si correrà il Trofeo Ses Salines a crono-squadre. Nella Red Bull-Bora Hansgrohe sono attesi al via Remco Evenepoel, Florian Lipowitx e l’azzurrino Lorenzo Finn.