Milan, sprint regale: il fratello è a ruota

Jonathan Milan domina uno sprint di famiglia. Il granatiere della Lidl-Trek si è aggiudicato a Fujairah la 4ª tappa (182 km) dello Uae Tour. Nello sprint a ranghi compatti ha preceduto il belga Ethan Vernon e 3° si è piazzato il neoprofessionista Matteo Milan, fratello minore di Jonathan. Il gruppone ha inghiottito i fuggitivi Lorenzo Milesi, Georg Steinhauser, Stefan De Bod e Patrick Gamper a 250 metri dall’arrivo. Matteo Malucelli non ha