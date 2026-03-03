Da Innsbruck a Bolzano: tappe e programma del Tour of the Alps 2026

Partenza da Innsbruck e arrivo a Bolzano dopo avere attraversato in cinque tappe Telfs, la val Martello, Laces, Arco e Trento. In tutto 760 chilometri e 14.620 metri di dislivello. Sono i numeri dell'edizione 2026 del Tour of the Alps, in programma dal 20 al 24 aprile, a cui parteciperanno 17 squadre di cui 10 World Tour.
I protagonisti del Tour of the Alps 2026
Confermata la presenza del campione in carica Michael Storer, che se la vedrà con team di livello: Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Team Jayco AlUla e Team Picnic PostNL. La Lidl-Trek punterà sul canadese Derek Gee, terzo nell'ultima edizione e quarto al Giro, mentre la Red Bull-Bora-Hansgrohe sarà guidata dall'italiano Giulio Pellizzari. Fari puntati anche su Ben O'Connor, leader designato del Team Jayco AlUla.