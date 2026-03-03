Da Innsbruck a Bolzano: tappe e programma del Tour of the Alps 2026

Partenza da Innsbruck e arrivo a Bolzano dopo avere attraversato in cinque tappe Telfs, la val Martello, Laces, Arco e Trento. In tutto 760 chilometri e 14.620 metri di dislivello. Sono i numeri dell'edizione 2026 del Tour of the Alps, in programma dal 20 al 24 aprile, a cui parteciperanno 17 squadre di cui 10 World Tour.