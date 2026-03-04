Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Strade Bianche 2026: venerdì 6 marzo la Teams Presentation

La presentazione delle squadre è uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati
1 min
Strade Bianche 2026: venerdì 6 marzo la Teams Presentation© Sito strade-bianche

Il grande weekend della “Classica del Nord più a sud d’Europa” entrerà nel vivo venerdì 6 marzo 2026 con uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati: la presentazione delle squadre di Strade Bianche Crédit Agricole e Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole. Nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea di Siena, i corridori sfileranno sul palco per la Teams Presentation, offrendo al pubblico il primo faccia a faccia con i protagonisti.

Strade Bianche 2026, quando si svolgerà la Teams Presentation

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16:00 fino alle 17:30: un’occasione unica per respirare l’adrenalina della vigilia prima del partenza dell’edizione 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS