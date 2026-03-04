Strade Bianche 2026: venerdì 6 marzo la Teams Presentation

Il grande weekend della “Classica del Nord più a sud d’Europa” entrerà nel vivo venerdì 6 marzo 2026 con uno dei momenti più attesi da tifosi e appassionati: la presentazione delle squadre di Strade Bianche Crédit Agricole e Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole. Nella suggestiva cornice della Fortezza Medicea di Siena, i corridori sfileranno sul palco per la Teams Presentation, offrendo al pubblico il primo faccia a faccia con i protagonisti.
Strade Bianche 2026, quando si svolgerà la Teams Presentation
L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16:00 fino alle 17:30: un’occasione unica per respirare l’adrenalina della vigilia prima del partenza dell’edizione 2026.