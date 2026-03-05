Strade bianche, si parte! Pogacar favorito, occhi su Zana e Pelizzari. Tutti gli iscritti

Si avvicina il grande giorno di Strade Bianche Credit Agricole e Strade Bianche Women Elite Credit Agricole che, come ormai da tradizione, apriranno la stagione italiana di grandi eventi targati RCS Sport sabato. Sono stati annunciati gli iscritti a entrambe le prove, con numerose stelle al via per quello che si annuncia come un grande weekend di ciclismo sulle Crete Senesi che avrà come appendice, domenica, la Gran Fondo, che ha fatto segnare numeri record di partecipazione.Il favorito d'obbligo della prova maschile è Tadej Pogacar . Il campione del mondo si è imposto già tre volte in questa corsa, terminando sul gradino più alto del podio nelle ultime tre partecipazioni (2022, 2024, 2025). Con un eventuale quarto successo lo sloveno si isserebbe solitario a quota quattro, obiettivo dichiarato in quello che sarà il suo esordio stagionale.Tra i rivali più accreditati figurano Tom Pidcock , vincitore nel 2023 e secondo, nonchè unico corridore a seguire gli attacchi di Pogacar nel 2025, e Wout Van Aert , vincitore nel 2020 e al rientro ne La Classica del Nord più a Sud del mondo dopo cinque anni di assenza. Tra gli ex vincitori al via anche Julian Alaphilippe , che conquistò le Crete Senesi nel 2019. Possibili outsider Ben Healy , quarto nel 2025, Maxim Van Gils , terzo nel 2024, e Valentin Madouas , secondo nel 2023, mentre c'è grande attesa per i debutti di Paul Seixas , già a segno due volte in questo inizio di stagione, e Tibor Del Grosso , all'esordio stagionale su strada dopo i successi nel ciclocross.

Gli italiani in gara

Tra gli italiani i nomi da seguire saranno quelli di Filippo Zana, nono nel 2024 e vincitore a inizio stagione del Giro di Sardegna, e di Giulio Pellizzari, che correrà la Strade Bianche Crédit Agricole per la prima volta. Ampio il campo delle favorite anche nella corsa femminile che negli ultimi quattro anni ha visto Lotte Kopecky e Demi Vollering spartirsi equamente i successi. Le due ex compagne di squadra dovranno vedersela con altre due ex vincitrici come Elisa Longo Borghini (2017) e Anna Van der Breggen (2018).Tra i nomi più attesi al via figurano anche Pauline Ferrand Prevot, terza nel 2025, Katarzyna Niewadoma, quattro volte consecutive sul podio tra il 2016 e il 2019, e Kim Le Court, vincitrice della Liegi-Bastogne-Liegi Femmes nel 2025. Grande curiosità anche per Juliette Berthet e Mavi Garcia, entrambe in top 5 nella passata stagione, per Puck Pieterse, al debutto stagionale su strada, e per Magdeleine Vallieres, campionessa del mondo in carica. Le due prove saranno trasmesse a livello globale grazie a un'ampia rete di emittenti che garantiranno copertura live, aggiornamenti di notizie e highlights. In Italia la corsa femminile andrà in onda a partire dalle 12 sulla piattaforma RaiPlay mentre la prova maschile sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle 14.20.