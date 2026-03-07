Strade bianche, Pogacar nella storia: 4º trionfo nella classica in Toscana. Nessuno come lui

Tadej Pogacar trionfa sulle Strade Bianche! Il campione Uae Emirates taglia da solo il traguardo di Piazza del Campo divenendo così il primo corridore a vincere per quattro volte la classica in terra toscana. Lo sloveno aveva già trionfato nel 2022, 2024 e 2025.
Seixas 2º con 1 minuto di ritardo
Pogacar copre i 202 km di sterrato del percorso Siena-Siena (di cui 33 divisi in 11 settori) con il tempo di 4.44.15, staccando inoltre il gruppo a circa 80 di km dal traguardo. Sale sul secondo gradino del podio, con un minuto di distacco, il 19enne francese Paul Seixas, seguito a sua volta dal messicano Isaac Del Toro.