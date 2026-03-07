Tuttosport.com
Strade bianche, Pogacar nella storia: 4º trionfo nella classica in Toscana. Nessuno come lui

Il campione sloveno taglia da solo il traguardo di Piazza del Campo. Un successo che si somma a quelli del 2022, 2024 e 2025
Strade bianche, Pogacar nella storia: 4º trionfo nella classica in Toscana. Nessuno come lui © LAPRESSE

Tadej Pogacar trionfa sulle Strade Bianche! Il campione Uae Emirates taglia da solo il traguardo di Piazza del Campo divenendo così il primo corridore a vincere per quattro volte la classica in terra toscana. Lo sloveno aveva già trionfato nel 2022, 2024 e 2025.

Seixas 2º con 1 minuto di ritardo

Pogacar copre i 202 km di sterrato del percorso Siena-Siena (di cui 33 divisi in 11 settori) con il tempo di 4.44.15,  staccando inoltre il gruppo a circa 80 di km dal traguardo. Sale sul secondo gradino del podio, con un minuto di distacco, il 19enne francese Paul Seixas, seguito a sua volta dal messicano Isaac Del Toro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

