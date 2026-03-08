Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogacar è un Boss: sterrato da record

Quarta vittoria alla Strade Bianche, come nessuno mai. I suoi trionfi sembrano concerti di Springsteen... Lo sloveno, all’esordio stagionale,  si invola solitario ai -79 dall’arrivo:  battuta la “nouvelle vague” con Seixas secondo e Del Toro terzo
Daniele Galosso
1 min
Pogacar è un Boss: sterrato da record© Agenzia Aldo Liverani Sas

Un principe, meglio un re, persino un Dio. O, forse, più semplicemente, un Boss. Tadej Pogacar è il padrone incontrastato del ciclismo: una Liegi ieri, un Tour oggi, un Mondiale domani e la Sanremo chissà. Questo, nello specifico, è stato il turno della Strade Bianch

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS