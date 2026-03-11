Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Aria di Nord: van der Poel! Pellizzari sogna in grande

Nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico l’olandese trionfa a San Gimignano tra sterrati e muri da classica: "Sì, sento le gambe reattive". Volata a tre sotto la pioggia: Del Toro (2°) nuovo leader, l’azzurro (3°) lo tallona a 3” nella generale
Daniele Galosso
1 min
Aria di Nord: van der Poel! Pellizzari sogna in grande© Agenzia Aldo Liverani Sas

L’intenso profumo di Nord, tra sterrati e muri, fragranza acuita vieppiù dalla pioggia, ha inebriato le narici di Mathieu van der Poel. E poco importa che, ieri, si pedalasse tra scorci toscani mozzafiato, a migliaia di chilometri dalle strade di confine tra Belgio e Francia che hanno contribuito a scrivere indelebili pagine di storia del pedale. L’olandese, incurante, ha tagliato comunque il traguardo a braccia alzate. O, almeno, così avrebbe fatto - come com

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS