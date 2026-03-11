Aria di Nord: van der Poel! Pellizzari sogna in grande

L’intenso profumo di Nord, tra sterrati e muri, fragranza acuita vieppiù dalla pioggia, ha inebriato le narici di Mathieu van der Poel. E poco importa che, ieri, si pedalasse tra scorci toscani mozzafiato, a migliaia di chilometri dalle strade di confine tra Belgio e Francia che hanno contribuito a scrivere indelebili pagine di storia del pedale. L’olandese, incurante, ha tagliato comunque il traguardo a braccia alzate. O, almeno, così avrebbe fatto - come com