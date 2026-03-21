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Immenso Pogacar: cade, si rialza e trionfa alla Milano-Sanremo per la prima volta

Il fuoriclasse sloveno supera in una volata a due il britannico Pidcock e subentra al belga Van der Poel nell'albo d'oro
2 min
Pogacar
Immenso Pogacar: cade, si rialza e trionfa alla Milano-Sanremo per la prima volta© ANSA

Il campione del mondo Tadej Pogacar ha conquistato la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri complessivi con partenza da Pavia e arrivo nella città  dei fiori, nel tradizionale traguardo di via Roma. Il 27enne fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, supera in una volata a due il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e subentra nell'albo d'oro al belga Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), trionfatore nel 2023 e 2025. Terza piazza per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), tre azzurri nella top 10: sesto Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), nono Matteo Trentin (Tudor) e decimo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious).

Pogacar e l'11ª monumento

Per Pogacar, che in carriera vanta quattro Tour de France, un Giro d'Italia. due ori iridati e uno europei, tre Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, quattro Strade Bianche, un'Amstel Gold Race e due Freccia Vallone, si tratta della sua prima volta alla Classicissima di Primavera e della sua 11esima 'monumento' (gli manca solo lo 'scalpo' della Parigi-Roubaix). Appuntamento ora alla domenica di Pasqua, 5 aprile, con il Giro delle Fiandre

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