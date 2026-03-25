Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogacar, il pazzesco retroscena che dice tutto: “Ha vinto la Milano-Sanremo con la bici rotta”

Le parole del meccanico della UAE Emirates-XRG che hanno rivelato in che condizioni ha vinto il ciclista sloveno
1 min
Pogacar, il pazzesco retroscena che dice tutto: “Ha vinto la Milano-Sanremo con la bici rotta” © Agenzia Aldo Liverani Sas

Indedibile Pogacar. Che la sua vittoria alla Milano-Sanremo avesse qualcosa di eroico, era evidente quando lo sloveno ha tagliato il traguardo allo sprint dopo essere caduto ed essersi rialzato. Ma ora dal meccanico del suo team arriva la rivelazione: la bici con la quale il campionissimo ha continuato a correre era danneggiata, in particolare la forcella posteriore che premeva sul disco del freno. Lo afferma Bostjan Kavcnik, meccanico della UAE Emirates-XRG, sul quotidiano sloveno Delo, ripreso da L'Equipe.

Le parole del meccanico della UAE Emirates-XRG

"La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente non si è spezzata", il racconto del meccanico di Pogacar, che ha anche aggiunto: "Il telaio si è rotto durante la caduta e il disco del freno ha sfregato contro la superficie frenante: se Tadej avesse saputo in che condizioni era la bici, non avrebbe fatto la discesa con tanta aggressività; persino Tom Pidcock ha faticato a stargli dietro a tratti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS