Pogacar, il pazzesco retroscena che dice tutto: “Ha vinto la Milano-Sanremo con la bici rotta”

Indedibile Pogacar . Che la sua vittoria alla Milano-Sanremo avesse qualcosa di eroico, era evidente quando lo sloveno ha tagliato il traguardo allo sprint dopo essere caduto ed essersi rialzato. Ma ora dal meccanico del suo team arriva la rivelazione: la bici con la quale il campionissimo ha continuato a correre era danneggiata, in particolare la forcella posteriore che premeva sul disco del freno. Lo afferma Bostjan Kavcnik , meccanico della UAE Emirates-XRG, sul quotidiano sloveno Delo, ripreso da L'Equipe.

Le parole del meccanico della UAE Emirates-XRG

"La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente non si è spezzata", il racconto del meccanico di Pogacar, che ha anche aggiunto: "Il telaio si è rotto durante la caduta e il disco del freno ha sfregato contro la superficie frenante: se Tadej avesse saputo in che condizioni era la bici, non avrebbe fatto la discesa con tanta aggressività; persino Tom Pidcock ha faticato a stargli dietro a tratti".