Pogacar come Merckx: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre!

Tadej Pogacar ha vinto per la terza volta in carriera il Giro delle Fiandre . Il fenomeno sloveno ha trionfato in solitaria davanti a Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), staccato sul Vecchio Kwaremont a 17 km dall'arrivo, completa il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora hansgrohe), che era all'esordio in assoluto alla Ronde van Vlaanderen . Pogacar diventa così il primo corridore nella storia dopo Eddie Merckx a piazzare la doppietta Sanremo - Fiandre nella stessa stagione. Il 'Cannibale' ci era riuscito nel 1969 e nel 1975.

La gara

Il corridore dell'UAE Team Emirates ha acceso la corsa a circa 57 km dall'arrivo: inizialmente sono rimasti con lui solo Van der Poel, Evenepoel, Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Gli ultimi due hanno perso presto contatto, il belga ha fatto tira e molla per diversi chilometri per poi arrendersi dopo esser stato a una manciata di secondi dal rientrare sui battistrada. Per Pogacar si tratta della quarta vittoria di fila in una corsa 'Monumento'. Nei 278 chilometri tra Anversa e Oudenaarde, tra muri e pavè, erano molte le insidie per il campione del modo, anche per l'esordio nella corsa di un campione come Evenepoel. Come sua consuetudine, Pogacar è andato all'attacco a grande distanza dal traguardo, staccando tutti con un'accelerazione sulla seconda delle tre salite dell'Oude Kwaremont. Solo Van der Poel ed Evenepoel gli sono stati dietro ma il belga è stato staccato sulla salita successiva, il Paterberg. L'olandese ha tenuto ancora il ritmo del leader prima che lo sloveno sferrasse l'offensiva decisiva sull'ultima salita dell'Oude Kwaremont. Arrivato in cima con sei secondi di vantaggio, Pogacar lo ha ampliato sempre più prima del traguardo per un ennesimo arrivo solitario e vincente.

Le parole di Pogacar