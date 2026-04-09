Giro dei Paesi Baschi, Scaroni terzo nella 4ª tappa. Vince Aranburu, Seixas resta leader

Alex Aranburu ha vinto la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la frazione di 167 km con arrivo sullo strappo di Galdakao. Il ciclista della Cofidis, presente nella fuga del giorno, ha preceduto di 4 secondi il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e di 6 secondi l'italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team). Il leader della generale Paul Seixas ha guadagnato altri secondi sugli uomini di classifica chiudendo ottavo a 14 secondi dal vincitore. Adesso il talento francese della Decathlon CMA CGM Team ha un vantaggio di 2'19" su Primoz Roglic e 2'28" su Florian Lipowitz

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