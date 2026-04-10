Merckx, il mondo del ciclismo in ansia: le condizioni dell'ex campione

Il mondo del ciclismo in ansia per la leggenda Eddy Merckx, il grande corridore belga è ricoverato da una settimana per per curare un'infezione all'anca e dovrà sottoporsi al settimo intervento chirurgico in poco più di un anno. Lo riferisce il quotidiano belga Het Laatste Nieuws che riporta anche le parole del 'Cannibale. "A causa del forte dolore, sono stato ricoverato in ospedale lunedì scorso - ha detto Merckx al giornale fiammingo -. I medici non riescono a individuare la fonte dell'infezione e, dato che gli antibiotici non sono molto efficaci, dovranno operarmi di nuovo lunedì prossimo. Basta con queste sciocchezze, ne ho abbastanza!".