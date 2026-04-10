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Merckx, il mondo del ciclismo in ansia: le condizioni dell'ex campione

La leggenda belga è ricoverata da una settimana per curare un'infezione all'anca
1 min
Merckx, il mondo del ciclismo in ansia: le condizioni dell'ex campione© /Agenzia Aldo Liverani S.a.s.

Il mondo del ciclismo in ansia per la leggenda Eddy Merckx, il grande corridore belga è ricoverato da una settimana per per curare un'infezione all'anca e dovrà sottoporsi al settimo intervento chirurgico in poco più di un anno. Lo riferisce il  quotidiano belga Het Laatste Nieuws che riporta anche le parole del 'Cannibale. "A causa del forte dolore, sono stato ricoverato in ospedale lunedì scorso - ha detto Merckx al giornale fiammingo -. I medici non riescono a individuare la fonte dell'infezione e, dato che gli antibiotici non sono molto efficaci, dovranno operarmi di nuovo lunedì prossimo. Basta con queste sciocchezze, ne ho abbastanza!".

L'incidente di due anni fa

I problemi di salute del 'campionissimo' risalgono al dicembre 2024, quando il vincitore di cinque Tour de France e 19 Classiche Monumento, cadde durante un'uscita in bicicletta, scivolando su un passaggio a livello. Merckx si fratturò l'anca e la protesi iniziale, applicata in modo errato, dovette essere sostituita.

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