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Van Aert trionfa in volata alla Parigi-Roubaix, beffato Pogacar. Ganna sfortunato, chiude 25°

La centoventitreesima edizione della corsa si conclude con la vittoria del belga, che lascia a bocca asciutta il campione del mondo sloveno
2 min
Van Aert trionfa in volata alla Parigi-Roubaix, beffato Pogacar. Ganna sfortunato, chiude 25°© APS

Si conclude con la vittoria di Wout Van Aert la Parigi-Roubaix 2026. Il belga vince in volata sorpassando lo sloveno Tadej Pogacar: primo corridore della storia capace di vincere nello stesso anno solare Strade Bianche, Sanremo e Fiandre. Il successo di Van Aert non è solamente importante per essersi messo alle spalle uno dei ciclisti migliori della sua generazione, ma anche per il modo in cui è arrivato. La gara del belga è infatti cominciata in salita, forando per ben due volte. La tenacia e i problemi che hanno colpito Pogacar, hanno portato al trionfo del ciclista del Team Visma Lease a Bike. Terzo un sorprendente Jasper Stuyven, solamente quarto Mathieu Van Der Poel. Problemi anche per l'italiano Filippo Ganna, che fora e cade, chiudendo venticinquesimo.

 

 

Il trionfo di Van Aert

Arriva in volata la vittoria di Wout Van Aert della centoventitreesima edizione della Parigi-Roubaix. Una gara piena di intoppi per tanti atleti, sia di forature che di natura meccanica, compresi il primo e il secondo a tagliare il traguardo. Il belga fora nei primi settori, riuscendo però a rientrare in breve tempo nel gruppo. Anche Pogacar è costretto a fermarsi a 120 km dal traguardo, e i due si fermano ancora a circa 80 km dal termine, quando forano entrambi. Lo sloveno riesce a tornare davanti, mentre il belga rimane più lontano. Il ritmo, però, non è infernale e fa in tempo a rientrare. I due arrivano quindi in volata al Velodromo di Roubaix e qui Wout Van Aert fa valere la sua velocità di punta, partendo in anticipo e rimanendo davanti fino alla fine. Non riesce a rientrare Tadej Pogacar, che si deve accontentare della seconda posizione ed è costretto a dire addio al 5 su 5 nelle Classiche Monumento.

 

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