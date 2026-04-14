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Donati dà il cinque a Finn. L’Italia ora sogna con loro

Il bresciano in trionfo sul pavè 10 anni dopo Ganna: "Da non credere: non sono soltanto un velocista"
Daniele Galosso
1 min
Donati dà il cinque a Finn. L’Italia ora sogna con loro© Agenzia Aldo Liverani Sas

Tre forature e un ruzzolone dopo, Pippo Ganna domenica ha mestamente tagliato il traguardo della Parigi-Roubaix al 25° posto. Uno dei piazzamenti più modesti, nella storia recente, per il miglior italiano estratto sulla ruota dell’Inferno del Nord. Eppure, sul velodromo più celebre del ciclismo, il cielo s’è fatto azzurro intenso. Merito del 21enne Davide Donati che, al secondo assalto nella categoria, si è messo in bacheca la Paris-Roubaix Espoirs,

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