Donati dà il cinque a Finn. L’Italia ora sogna con loro

Tre forature e un ruzzolone dopo, Pippo Ganna domenica ha mestamente tagliato il traguardo della Parigi-Roubaix al 25° posto. Uno dei piazzamenti più modesti, nella storia recente, per il miglior italiano estratto sulla ruota dell’Inferno del Nord. Eppure, sul velodromo più celebre del ciclismo, il cielo s’è fatto azzurro intenso. Merito del 21enne Davide Donati che, al secondo assalto nella categoria, si è messo in bacheca la Paris-Roubaix Espoirs,