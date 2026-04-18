Tour of the Alps, che sorpresa a Innsbruck: arriva Tom Pidcock!

Il Tour of the Alps 2026 sta per entrare nel vivo dell’edizione del decennale dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa euro-regionale, la 49.esima considerando anche la storia del Giro del Trentino. Domani, domenica 19 aprile, sarà giornata di vigilia a Innsbruck, in Tirolo, dove si celebrerà un traguardo simbolico che certifica il consolidamento dell’evento organizzato da Sport Alto Garda nel panorama ciclistico internazionale. Proprio alla vigilia un’edizione già ricca - di temi come di spunti tecnici – gli organizzatori di Sport Alto Garda hanno ricevuto una notizia destinata ad accendere ulteriormente l’attenzione sul Tour of the Alps 2026. A Innsbruck sta infatti per arrivare Tom Pidcock: il britannico ha scelto infatti l’evento euro-regionale – al via lunedì 20 proprio dalla capitale del Tirolo - per il suo rientro in corsa dopo la brutta caduta al Giro di Catalogna. Una presenza, quella dell’asso britannico del Team Pinarello Q36.5 – due volte Campione Olimpico in MTB, e piegato soltanto allo sprint da Tadej Pogacar all’ultima Milano-Sanremo – destinata ad aggiungere ulteriore qualità e profondità a un campo partenti di alto livello, offrendo nuovi spunti sul piano tecnico e tattico. Tom Pidcock sarà anche tra i protagonisti della tradizionale conferenza stampa della vigilia, in programma domani alle 16.00 a Congress Innsbruck, assieme al colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), alla speranza di casa Italia Giulio Pellizzari (RedBull-BORA-hansgrohe) e al campione in carica, l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling).