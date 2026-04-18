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Tour of the Alps, che sorpresa a Innsbruck: arriva Tom Pidcock!

L’asso inglese del Team Pinarello Q36.5 sarà ai nastri di partenza dell'edizione del decennale: l’evento euro-regionale si prepara a una grande domenica di vigilia nella capitale del Tirolo con la presentazione delle squadre e la conferenza stampa dei favoriti
3 min
Pidcocktour of the alpsPogacar
Tour of the Alps, che sorpresa a Innsbruck: arriva Tom Pidcock!

Il Tour of the Alps 2026 sta per entrare nel vivo dell’edizione del decennale dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa euro-regionale, la 49.esima considerando anche la storia del Giro del Trentino. Domani, domenica 19 aprile, sarà giornata di vigilia a Innsbruck, in Tirolo, dove si celebrerà un traguardo simbolico che certifica il consolidamento dell’evento organizzato da Sport Alto Garda nel panorama ciclistico internazionale. Proprio alla vigilia un’edizione già ricca - di temi come di spunti tecnici – gli organizzatori di Sport Alto Garda hanno ricevuto una notizia destinata ad accendere ulteriormente l’attenzione sul Tour of the Alps 2026. A Innsbruck sta infatti per arrivare Tom Pidcock: il britannico ha scelto infatti l’evento euro-regionale – al via lunedì 20 proprio dalla capitale del Tirolo - per il suo rientro in corsa dopo la brutta caduta al Giro di Catalogna. Una presenza, quella dell’asso britannico del Team Pinarello Q36.5 – due volte Campione Olimpico in MTB, e piegato soltanto allo sprint da Tadej Pogacar all’ultima Milano-Sanremo – destinata ad aggiungere ulteriore qualità e profondità a un campo partenti di alto livello, offrendo nuovi spunti sul piano tecnico e tattico. Tom Pidcock sarà anche tra i protagonisti della tradizionale conferenza stampa della vigilia, in programma domani alle 16.00 a Congress Innsbruck, assieme al colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), alla speranza di casa Italia Giulio Pellizzari (RedBull-BORA-hansgrohe) e al campione in carica, l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling).

Gli altri pretendenti

La lista dei pretendenti al successo finale non però è ristretta a questi quattro nomi: al via del #TotA 2026 ci saranno anche il secondo e il terzo classificato dell’ultima edizione, Thymen Arensman (INEOS-Grenadiers) e Derek Gee (Lidl-Trek), oltre al russo Alexandr Vlasov (RedBull-BORA-Hansgrohe) e all’australiano Ben O’Connor (Team Jayco-AlUla). Da seguire con attenzione anche alcuni giovani in rampa di lancio, come il Campione del Mondo U23 Lorenzo Finn (RedBull-BORA-Hansgrohe) e lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), maglia rosa all’ultimo Giro d’Italia NextGen. Per tutti i protagonisti del Tour of the Alps domenica ci sarà l’abbraccio del pubblico di Innsbruck: dalle ore 17.00 si terrà infatti la presentazione di tutte le formazioni al via, che si alterneranno sul palco a Congress Innsbruck, sulla Rennweg che nel 2018 incoronò Alejandro Valverde Campione del Mondo, e che lunedì 20, al termine dei 144,3 km della prima tappa, celebrerà la prima Maglia Verde Melinda del #TotA 2026.

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