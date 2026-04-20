Tour of the Alps, Pellizzari carico: "Dimostrerò il mio valore"

"Per me è una gara speciale: ogni anno chiedo di parteciparvi perché rappresenta un ottimo avvicinamento al Giro d'Italia. È da Nibali nel 2013 che un italiano non conquista il gradino più alto del podio: diventare il prossimo avrebbe un grande significato. È una gara in cui posso dimostrare il mio valore in salita: probabilmente è l'evento più impegnativo sotto questo aspetto. Dopo una stagione di apprendistato, in cui ho imparato tantissimo, quest'anno la squadra mi sta dando belle opportunità per fare la mia corsa. E con noi ci sarà anche Lorenzo Finn, che avrà spazio per dimostrare il suo valore". Così Giulio Pellizzari prima della partenza del Tour of the Alps 2026 , in programma da oggi al 24 aprile sulle strade dell'Euregio.

Tour of the Alps, si parte da Innsbruck: il percorso della prima tappa

Partenza da Innsbruck e arrivo a Bolzano dopo avere attraversato in cinque tappe Telfs, la val Martello, Laces, Arco e Trento. In tutto 760 chilometri e 14.620 metri di dislivello. La frazione inaugurale di 144,3 Km con partenza e arrivo a Innsbruck prevede una partenza veloce nella valle dell'Inn, seguita da un circuito di 24 km da ripetere due volte, con la dolce salita verso l'altopiano di Mieminger. Usciti dal circuito, il percorso torna verso Innsbruck per affrontare un secondo anello di 18 km, anch'esso da percorrere due volte, caratterizzato dalla salita di Götzens e lo strappo di Axams, sede dello sprint con abbuoni. Gli ultimi 20 km portano al traguardo di Innsbruck, sulla Rennweg, già scenario dei Mondiali 2018 che hanno incoronato Alejandro Valverde Campione del mondo.

I favoriti del Tour of the Alps 2026

Tra i favoriti l'australiano Michael Storer, vincitore della scorsa edizione, l'olandese Thymen Arensman e il canadese Derek Gee. Tra i protagonisti più attesi figurano anche Ben O'Connor, secondo due anni fa, e Jefferson Cepeda, leader rispettivamente di Jayco-AlUla ed EF Education-EasyPost. Spazio ai giovani, invece, per Bahrain Victorious, che punta sull'ultimo vincitore del Giro d'Italia Next Gen Jakob Omrzel, e per il Team Picnic-PostNL, guidato da Max Poole. Al via anche gli svizzeri del Team Pinarello Q36.5.