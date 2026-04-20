Innsbruck apre la 49a edizione del Tour of the Alps: spettacolo tra città e montagne

Il gran giorno è finalmente arrivato. Innsbruck è vestita a festa e le strade attendono tifosi, appassionati, e soprattutto i campioni che daranno vita all’edizione numero 49 del Tour of the Alps . La prima tappa della corsa euro-regionale di lunedì 20 aprile vede sia la partenza che l’arrivo nella città imperiale del Tettuccio d’Oro . Sul menù di questa prima giornata, 144,3 km e un dislivello di 1.700 metri. Dopo una partenza veloce, i ciclisti raggiungeranno l’altopiano di Mieming , ampia e soleggiata terrazza naturale sopra la Valle dell’Inn, in Tirolo. Prati verdi, boschi di larici e suggestivi paesaggi accompagnano la corsa con il Massiccio del Mieming sullo sfondo. In questo contesto, sentieri escursionistici e ciclabili accolgono coloro che scelgono il Tirolo come destinazione per le proprie esperienze outdoor: una meta escursionistica molto apprezzata è la “Casa del Bergdoktor” a Wildermieming, dove è stata realizzata la nota serie tv austro-tedesca.

Tour of the Alps: il percorso

Sull’altopiano i corridori incontrano il primo GPM, per poi proseguire a ritroso verso Innsbruck e raggiungere un secondo anello di circa 18 Km, anch’esso da ripetere due volte. Questo circuito include la salita di Götzens: quattro chilometri al 7% di pendenza media, con un tratto centrale che supera la doppia cifra. Prima della veloce discesa verso Kematen, un breve segmento in salita conduce ad Axams, dove durante il secondo passaggio è collocato uno sprint con abbuoni. Da lì, restano circa venti chilometri al traguardo di Innsbruck, sul classico rettilineo della Rennweg, che già ospitò l’arrivo dei Mondiali 2018.

L'avventura euroregionale continua

Prima della partenza della tappa (ore 11.45) è in programma un momento celebrativo dedicato al decennale del progetto Tour of the Alps, e al rinnovo del protocollo d’intesa euro-regionale per i prossimi dieci anni: saranno presenti il Governatore del Tirolo e Presidente di turno dell’Euregio Anton Mattle, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ed il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento Achille Spinelli.

La partenza

La regione di Innsbruck offre il meglio di città e montagna: i vicoli medievali incontrano le alte vette innevate, i rifugi alpini e le moderne gallerie d’arte. Visitatori e visitatrici troveranno numerosi motivi per apprezzare questo territorio, così come gli appassionati di sport, tra esperienze di shopping urbano, escursioni in alta montagna e attrazioni culturali tutte da scoprire.

Sulla strada

In posizione dominante sulla Valle dell'Inn, non lontano da Innsbruck, l’Altopiano di Mieming invita famiglie e turisti a vivere un’esperienza di tranquillità a contatto con la natura, tra prati rigogliosi, boschi di larici e una splendida vista sui monti di Mieming. Non mancano occasioni per piacevoli pedalate e rilassanti escursioni. Tra le mete da non perdere c’è sicuramente la malga Stöttlalm.

La tappa del gusto

Chi desidera assaporare l’autentica cucina tirolese non può rinunciare ai Kaspressknödel. Questi canederli pressati e rosolati in padella fino a doratura sono parte integrante della tradizione culinaria del Tirolo. Sostanzioso e saporito è anche il classico Gröstl: patate saltate in padella con carne di manzo e un uovo al tegamino al di sopra, piatto spesso completato da parmigiano grattugiato fresco.

Da non perdere

Insieme al Tettuccio d'Oro, il simbolo della città con le sue 2657 tegole di rame dorato, Innsbruck offre molte altre attrazioni: un selfie lungo la colorata fila di case del quartiere di Mariahilf è certamente parte dell'esperienza, tanto quanto un giro sulla funivia "Nordkettenbahnen". In pochi minuti, partendo dal centro città è possibile raggiungere la vetta della Seegrube a 1905 metri di altitudine.

Arrivo: Innsbruck

La regione di Innsbruck, con la sua combinazione città-montagna, attrae eventi sportivi di livello mondiale: il capoluogo del Tirolo ha fatto la storia delle Olimpiadi ospitando i Giochi Invernali nel 1964 e nel 1976, dimostrando di poter essere anche sede d'élite del ciclismo internazionale con i Campionati del Mondo 2018. Questo territorio è un appuntamento fisso nel calendario del ciclismo internazionale e una destinazione amata da cicloturisti e cicloamatori.

Chiusure al traffico in Tirolo

Nel Land Tirol, il divieto alla circolazione in entrambe le direzioni sulle strade percorse dagli atleti è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile per il tempo necessario al transito della carovana, dal veicolo di “inizio gara ciclistica” a quello di “fine gara”, per un minimo di 30 minuti a un massimo di 2 ore. Per garantire la sicurezza del traffico e dei partecipanti al Tour of the Alps, inoltre, saranno chiusi i seguenti svincoli:

Telfs Ovest: in entrambe le direzioni, dalle 12:15 alle 13:15

Zirl Est: in direzione Zams, dalle 14:30 alle 15:15

Mötz/Reutte: in entrambe le direzioni. dalle 12:30 alle 13:30