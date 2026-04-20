Tommaso Dati vince la prima tappa del Tour of the Alps 2026

Tommaso Dati (Team UKYO) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2026 di 144,3 Km da Innsbruck a Innsbruck. Alle sue spalle si sono classificati Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ed Florian Stork (Tudor Pro Cycling). Tommaso Dati è ora anche il leader della classifica generale, vestendo la Maglia Verde Melinda.