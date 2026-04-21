Dal Tirolo pedalando verso sud: si arriva in Val Martello

I Tour of the Alps 2026 si è aperto ieri, lunedì, con il successo a sorpresa di Tommaso Dati (Team UKYO) sul traguardo di Innsbruck: oggi, martedì 21 aprile , sarà lui a ripartire in Maglia Verde Melinda per la seconda frazione, da Telfs (Tirolo) a Val Martello (Alto Adige) per 147,5 km .

Ad accogliere la partenza sarà quindi la pittoresca cittadina ai piedi del massiccio del Wetterstein, dove la tradizione alpina incontra la modernità. La frazione di Mösern è celebre per la Friedensglocke des Alpenraumes – la “Campana della Pace delle Alpi”, la più grande campana all’aperto dell’intero arco alpino – simbolo di unità tra le regioni circostanti. Ogni giorno, alle ore 17.00, il suo rintocco ricorda la pace tra gli stati che nel 1972 diedero vita alla Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine.

Dopo una ventina di chilometri pianeggianti, la strada comincia a salire: dapprima dolcemente lungo la Pitztal, poi con maggiore decisione verso il GPM di prima categoria di Piller Höhe (9,2 km al 6% di pendenza media). Superato il valico, il percorso si mantiene in quota per alcuni chilometri prima di scendere sul fondovalle. Segue un tratto in falsopiano di circa 25 km, preludio alla lunga ascesa del Passo Resia (15,8 km al 3,4%). Poco prima dello scollinamento, la corsa lascia l’Austria per l’Italia e fa il suo l’ingresso in Alto Adige. Dopo il GPM, la strada si mantiene in quota per qualche chilometro prima di tuffarsi nel fondovalle della Val Venosta.

A poco più di sei chilometri dal traguardo, i corridori affrontano la salita finale verso Val Martello, con una pendenza media dell’8%. Lo sforzo termina a circa 500 metri dall’arrivo, dove una breve contropendenza e un ultimo strappo conducono alla linea del traguardo. Un finale molto selettivo, perfetto per gli uomini di classifica che cercano un primo banco di prova.

La partenza: Telfs

Nella vivace cittadina di Telfs, cultura, attività ricreative e delizie culinarie si fondono armoniosamente grazie alle attività commerciali, agli eventi, a un centro di arrampicata e a un contesto che attira escursionisti, ciclisti e chi cerca un po’ di sano relax.

Sulla strada

Il Passo Resia è situato a 1500 mt di quota in Alta Val Venosta. Cuore dell'altipiano è il Lago di Resia, dove emerge solitario il campanile sommerso dell'antico villaggio di Curon Venosta, diventato il simbolo della valle. Nel 1950 la storia della cittadina cambiò radicalmente, e venne sommersa per la costruzione di un lago artificiale e di una grande diga per la produzione di energia idroelettrica. Ancora oggi leggende narrano che in alcuni giorni è possibile udire le campane risuonare dal fondo del lag.

La tappa del gusto

La Val Venosta è il luogo ideale per gli intenditori di prodotti genuini: dalle mele, alle celebri albicocche, alla pera Pala, passando per vigne e orti d’alta quota. La riscoperta e valorizzazione di piatti semplici è la base che rende apprezzata la cucina venostana.

Da non perdere

La Gola del Rio Plima è uno stretto e suggestivo canyon naturale situato in Val Martello, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio e ai piedi del gruppo dell’Ortles-Cevedale. Si è formata nel corso di migliaia di anni grazie all’azione erosiva del Rio Plima, un torrente di origine glaciale che scende dal Monte Cevedale, scavando una fenditura profonda tra le rocce. Le pareti, quasi verticali e levigate dall’acqua e dal ghiaccio, creano un paesaggio aspro e spettacolare. Sentieri e passerelle panoramiche permettono a escursionisti e amanti della natura di osservare da vicino in sicurezza questa attrazione dalla forte componente geologica e glaciale.

L'arrivo: Val Martello

In Val Martello, vicina di casa incontaminata della Val Venosta, colpiscono la natura selvaggia e i paesaggi mozzafiato di alta montagna nel Parco Nazionale dello Stelvio. Oltre alla bellezza naturale, questa valle è rinomata per la coltivazione delle fragole. Intorno al Lago Gioveretto numerosi sentieri conducono attraverso boschi di larici e pascoli fino al ghiacciaio del Cevedale.