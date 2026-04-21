Pellizzari, acuto al Tour of the Alps: vince per distacco la 2ª tappa e si prende la maglia verde

Il commento

Un guizzo da campione vero, nel cuore severo e splendido della Val Martello: il talento di Giulio Pellizzari ha acceso il Tour of the Alps con un colpo di classe che gli è valso la seconda tappa dell’evento ciclistico euro-regionale – scattata da Telfs, in Tirolo – e il simbolo del primato, la Maglia Verde Melinda. Sul traguardo altoatesino di Val Martello, martedì 21 aprile, dopo 147,5 km e una giornata ricca di salite – con i GPM di Piller Höhe e Passo Resia a fare da anteprima alla scalata finale – il marchigiano della Redbull-BORA-hansgrohe ha avuto la meglio allo sprint sugli altri protagonisti di un finale intenso e spettacolare, nel quale – come previsto – nessuno ha potuto tenere le proprie carte coperte. Quello di Pellizzari è il segnale di un talento che non aspetta il futuro: se lo prende, a colpi di pedale, sulle strade che fanno emergere i veri valori: uno squillo che pesa, in prospettiva Tour of the Alps e non solo. Alle sue spalle, l’olandese Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), sempre a proprio agio sulle strade euro-regionali, e Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), splendido protagonista fin dalla prima ora. Il 26enne lombardo, all’attacco già al Km 8 con altri otto corridori, ha tenuto duro fino sull’ascesa finale fino a giocarsi il successo fino agli ultimi metri, conquistando un terzo posto di grande valore davanti al colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e al russo Alexandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe). Sesto posto e lampi di classe anche dall’altra promessa tricolore, il Campione del Mondo U23 Lorenzo Finn, oggi prezioso gregario di Pellizzari ma con un futuro già scritto tra i grandi. Hanno perso terreno invece Michael Storer (Tudor Pro Cycling) e Ben O'Connor (Jayco-AlUla), entrambi a 19”; 1’04” di ritardo per il canadese Derek Gee (Lidl-Trek), mentre il britannico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) non ha trovato il colpo di pedale per stare con i migliori. In classifica generale, Pellizzari precede di 4” Arensman, di 6” Gaffuri, mentre Vlasov e Bernal inseguono a 10”. Storer e O’Connor ora distano rispettivamente 29” e 33” dal capoclassifica, Gee addirittura 1’14”. L’arrivo in salita di Val Martello ha disegnato la classifica, ma i verdetti del Tour of the Alps sono ben lontani dall’essere emessi.

Le parole di Pellizzari

“La vittoria di oggi è speciale: il Tour of the Alps mi ha lanciato nel professionismo tre anni fa e vincere a Val Martello ha per me un significato unico. Oggi ho dato più di quello che avevo nelle gambe, anche per concretizzare il lavoro dei miei compagni, che sono stati straordinari. A Tenerife, nelle scorse settimane, ho lavorato sull’esplosività insieme a Jay Hindley e i risultati si vedono. Le lunghe salite sono il mio terreno ideale: mi sono trovato bene, anche se non sono ancora al massimo della condizione. Una volta rientrato su Arensman, Finn e Storer, ho provato a contrattaccare, perché Finn stava andando forte e poteva essere un’alternativa valida se mi avessero ripreso. È stata una giornata difficile, ma sono felice che sia andata nel migliore dei modi. Questo è per me un banco di prova importante anche in termini di leadership all’interno del team: sento di star crescendo in questo ruolo, così come nello sviluppare una mentalità vincente. Oggi ho voluto vincere, e ci sono riuscito. Dedico questa vittoria al padre della mia ragazza, Stefano Casagranda (ex professionista e a lungo presidente del Veloce Club Borgo, una delle società giovanili più storiche e importanti del Trentino, ndr), scomparso lo scorso ottobre. Qui vicino, a Merano, vinse una tappa del Giro del Trentino nel 1998, quando io non ero ancora nato. Questa vittoria è per lui".

RedBull-Bora padrona in Val Martello

Dopo il via di Telfs, la prima parte della gara si è sviluppata lungo il fondovalle dell’Inn, dove sono iniziati i primi scatti nel tentativo di formare la fuga di giornata. L’azione decisiva si è concretizzata al chilometro 8, quando un gruppo di nove corridori – Stockwell (Bahrain Victorious), Gaffuri (Picnic-PostNL), Verrando (Solution Tech), Davide Bais (Polti-Visit Malta), Röber e Zangerle (Vorarlberg), Eckerstorfer, Paumann e Poschacher (Austria) – è riuscito ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo. Il loro margine ha raggiunto un massimo di cinque minuti al chilometro 63. Alle loro spalle, la reazione del gruppo non si è fatta attendere: RedBull-BORA-hansgrohe e Tudor, formazione del vincitore 2025 Michael Storer, hanno aumentato il ritmo, riducendo progressivamente sulla salita di Piller Höhe. Lungo le pedalabili rampe del Passo Resia e nel successivo fondovalle della Val Venosta, il vantaggio dei fuggitivi è sceso sotto i due minuti. La corsa è esplosa definitivamente sull’ascesa finale di Val Martello. Uno dopo l’altro, i fuggitivi sono stati riassorbiti dal forcing imposto da INEOS Grenadiers e Tudor, tranne Gaffuri che ha resistito con determinazione, rimanendo solo al comando anche quando dietro si è scatenata la battaglia tra gli uomini di classifica. Il primo a muoversi è stato Thymen Arensman, seguito da Storer e dal giovane Lorenzo Finn. Rimasto inizialmente in attesa, Pellizzari ha dato prova di grande condizione sul tratto più duro della salita, rientrando sui tre contrattaccanti e rilanciando l’azione. A due chilometri dal traguardo, il marchigiano ha poi insistito nell’azione fino a raggiungere Gaffuri in testa alla gara. Alle loro spalle, Arensman ha guidato l’inseguimento con Finn incollato alla sua ruota e l’aiuto di un ottimo Egan Bernal, mentre Storer ha pagato lo sforzo iniziale cedendo progressivamente. Sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro, il gruppo dei migliori si è ricompattato: insieme a Pellizzari e Gaffuri sono rientrati Finn, Arensman, Bernal e Alexandr Vlasov. A quel punto Finn si è sacrificato per il compagno, alzando il ritmo e preparando il terreno per la volata. Nel finale, è stato Pellizzari a trovare il colpo decisivo: uno sprint potente che gli ha permesso di resistere al ritorno di Arensman e di concretizzare il lavoro dei compagni, con Gaffuri terzo al termine di una giornata da protagonista assoluto.

Le maglie di leader

Maglia Verde Melinda – Classifica Generale: Giulio Pellizzari (Redbull-BORA-hansgrohe)

Maglia Azzurra Gruppo Cassa Centrale – Classifica Gran Premi della Montagna: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg)

Maglia Rossa Caffè Bocca della Verità – Classifica a Punti: Giulio Pellizzari (Redbull-BORA-hansgrohe)

Maglia Bianca FORST – Classifica Miglior Giovane: Giulio Pellizzari (Redbull-BORA-hansgrohe)

Maglia Nera eViso Giro - Breakaway: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg)

La terza tappa

Sono 175,1 i chilometri della terza tappa di mercoledì 22 aprile, da Laces (Alto Adige) ad Arco (Trentino), la più lunga di questo Tour of the Alps. Dopo 26 km pianeggianti, si affronterà la lunga salita di prima categoria al Passo Castrin (22,2 km al 5,7%), vetta più alta del #TotA 2026, seguita dalla discesa verso la Val di Non e il GPM di Andalo (14,4 Km al 5,4%). A quel punto, i corridori ritroveranno la discesa fino a Terme di Comano/Ponte Arche prima di affrontare un finale tecnico con le salite del Passo del Ballino, la discesa al Lago di Tenno e il circuito conclusivo caratterizzato dal traguardo con abbuoni di Tenno. Una volta completato l’anello, a circa 15 Km dall’arrivo, il gruppo punterà su Riva del Garda per poi raggiungere il traguardo di Arco, sede storica di Sport Alto Garda, società organizzatrice del Tour of the Alps.

Il Tour of the Alps in tv

La terza tappa del Tour of the Alps sarà trasmessa in diretta in Italia su Raisport ed Eurosport dalle 12:30 alle 14:30.