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Pidcock beffa in volata Dati: sua la terza tappa del Tour des Alps

Il ciclista britannico della Pinarello-Q36.5 ha avuto la meglio sull'azzurro ad Arco. Melinda resta maglia verde in una tappa con tanti ritiri
1 min
PidcockTour des Alpsdati
Pidcock beffa in volata Dati: sua la terza tappa del Tour des Alps

ARCO (Trentino Alto Adige) - Il britannico Tom Pidcock ha vinto in volata la terza tappa del Tour des Alps 2026: 174,5 chilometri da Laces in Alto Adige ad Arco in Trentino. Piazza d'onore a Tommaso Dati, terzo il colombiano Egan Bernal. Giulio Pellizzari, protagonista della tappa di ieri, resta comunque Maglia verde Melinda seguito a 4 secondi da Thymen Arensman. La gara è però iniziata nel peggiore dei modi. A pochi chilometri dal via, infatti, si è verificata una maxi caduta nella quale sono rimasti coinvolti una trentina di corridori. La corsa è stata sospesa per 21 minuti per consentire i soccorsi e le cure. In ospedale, per accertamenti, anche l'azzurro Lorenzo Finn. Tanti i ritiri: Damien Howson della Pinarello Q36.5, Lorenzo Nespoli della MBH Bank CSB Telecom Fort, Victor Langellotti della Ineos Grenadiers, Felix Engelhardt della Jayco AlUla e l'austriaco Daniel Federspiel.
Domani in programma la Arco-Trento, la tappa regina della corsa con quasi 4.000 metri di dislivello e due gran premi della montagna. Venerdì la tappa finale da Trento a Bolzano.

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