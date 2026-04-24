Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps 2026 e si prende la quinta e ultima tappa

Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe) ha vinto anche la quinta tappa del Tour of the Alps 2026 di 128,6 Km da Trento a Bolzano. Alle sue spalle si sono classificati Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling).
TAPPA 5 (Trento - Bolzano, 128,6 Km) - ORDINE D'ARRIVO
1. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe)
2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)
3. Michael Storer (Tudor Pro Cycling)
4. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)
5. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious)
CLASSIFICA GENERALE
1. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe)
2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +0:40
3. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) + 0:50