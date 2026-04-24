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Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps 2026 e si prende la quinta e ultima tappa

A salire sul podio finale sono stati Egan Bernal (INEOS Grenadiers) al secondo posto e Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) al terzo
1 min
Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps 2026 e si prende la quinta e ultima tappa

Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe) ha vinto anche la quinta tappa del Tour of the Alps 2026 di 128,6 Km da Trento a Bolzano. Alle sue spalle si sono classificati Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling).

TAPPA 5 (Trento - Bolzano, 128,6 Km) - ORDINE D'ARRIVO

1. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe)

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

3. Michael Storer (Tudor Pro Cycling)

4. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

5. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious)

CLASSIFICA GENERALE

1. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe)

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +0:40

3. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) + 0:50

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ciclismo

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