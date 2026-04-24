Pellizzari si prende tutto: assolo a Bolzano e l’Italia fa festa al Tour of the Alps

"Sono arrivato al Tour of the Alps per mettermi alla prova sulle salite: all’inizio le sensazioni non erano ideali, ma sono migliorate con il passare dei giorni. Questa gara ci ha dato tanta consapevolezza in vista: abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, pronta a giocarci qualcosa di bello. Ho sentito la responsabilità di essere leader, davanti al grande lavoro dei miei compagni: ho voluto vincere anche per loro, per tutto quello che hanno fatto per me.” “Oggi sono partito con la convinzione di voler attaccare e arrivare da solo. La Ineos ha fatto un grande ritmo sulla prima scalata a Montoppio; sulla seconda Aleotti mi ha lanciato alla perfezione, poi ho rischiato un po’ in discesa per aumentare il margine. Negli ultimi 2 km me la sono goduta a fondo.” “Vincere in Tour of the Alps a 13 anni di distanza da Nibali è per me qualcosa di incredibile. Per me continua ad essere un grande punto di riferimento, spero nel tempo di riuscire ad avvicinarmi a quello che lui è riuscito a fare". “Credo di avere ancora margine per migliorare la mia condizione in vista del Giro: nei prossimi giorni rimarrò in Alto Adige, in Val Senales, per alcune giornate di allenamento insieme a Gianni Moscon, prima di partire per la Bulgaria". "Questo Tour of the Alps mi ha dato tanto, in corsa e nell’ambiente: ho sentito forte l’amore del pubblico, soprattutto in Trentino dove vive la mia ragazza, e quindi mi conoscono in molti. Questa è una corsa che voglio sempre disputare, e che vorrò sempre affrontare in futuro: l’anno prossimo spero di essere al via con il numero 1 sulle spalle.”

Pidcock ci prova da lontano, Pellizzari detta legge a Bolzano

Fin dai primi chilometri, la quinta tappa del Tour of the Alps è stata segnata da attacchi e contrattacchi, con il gruppo a rispondere agli allunghi sulle prime rampe verso il traguardo volante di Palù di Giovo dedicato alla memoria di Sara Piffer, ricordata anche stamani alla partenza di Trento.

Dopo lo sprint intermedio si è avvantaggiato un gruppo di dodici corridori: il vincitore di tappa a Trento Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling), Sam Oomen (Lidl-Trek), Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious), Reuben Mackellar e Jesús Rodríguez Contreras (EF Education-EasyPost), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Alejandro Rojas Naranjo (Bardiani CSF Faizanè), Márton Dina (MBH Bank), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Tom Pidcock e Mark Donovan (Q36.5) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo).

Il drappello di testa ha raggiunto un vantaggio massimo di 2’40” attorno al km 50, sulla salita dell’Alta di Caldaro, dove Jasch ha conquistato i punti decisivi per aggiudicarsi la maglia azzurra Gruppo Cassa Centrale dei Gran Premi della Montagna. Nel fondovalle verso Bolzano, la Red Bull-BORA-hansgrohe ha preso il controllo della corsa, lavorando per tenere Giulio Pellizzari nelle migliori posizioni in vista del primo passaggio sulla salita di San Genesio.

In questa fase è stato Donovan a sobbarcarsi il lavoro principale in fuga, ma l’andatura sostenuta della Jayco AlUla ha progressivamente eroso il vantaggio dei battistrada. Sulla prima ascesa verso il GPM di Montoppio, è stata la INEOS Grenadiers a prendere in mano l’inseguimento, alzando sensibilmente il ritmo.

Davanti sono riusciti ad avvantaggiarsi Tom Pidcock, Márton Dina e Rodríguez Contreras, con l’inglese e il colombiano rimasti soli a circa due chilometri dal GPM. Nel frattempo, il forcing congiunto di INEOS Grenadiers e Jayco AlUla ha ridotto di oltre due minuti il distacco del gruppo.



Sulle prime rampe del secondo passaggio verso San Genesio, Rodríguez Contreras è rimasto da solo al comando piegando la resistenza di Tom Pidcock. Il britannico, pur lontano dalla miglior condizione, ha onorato il Tour of the Alps sfiorando il successo nella frazione inaugurale di Innsbruck e vincendo ad Arco. Alle spalle di Rodriguez Contreras, la Red Bull-BORA-hansgrohe ha imposto un’andatura elevatissima, mettendo in fila il gruppo dei favoriti. Il primo a cedere è stato Derek Gee, seguito poco dopo da Aleksandr Vlasov, entrambi incapaci di reggere il ritmo imposto da Giovanni Aleotti.

Dopo un breve tratto in falsopiano, Pellizzari ha rotto gli indugi con un attacco deciso, seguito inizialmente dal duo INEOS composto da Thymen Arensman ed Egan Bernal. Dopo circa 500 metri di progressione, però, i due hanno iniziato a perdere terreno, pur cercando di limitare il distacco.

Bernal ha proseguito del suo passo, mentre Arensman ha pagato lo sforzo ed è stato ripreso da Michael Storer. Il trio è poi rientrato sul colombiano poco dopo il passaggio al Bonus Sprint di Cologna di Sopra, dove Pellizzari ha guadagnato 2” su Bernal e 6” su Arensman.

Nel tratto finale della salita verso Montoppio, il marchigiano ha aumentato il proprio vantaggio fino a 19” sui tre inseguitori, che hanno provato senza successo a organizzare l’inseguimento. Pellizzari ha quindi gestito alla perfezione anche la discesa, rilanciando in uscita da ogni curva e presentandosi in solitudine sul traguardo, accolto dall'ovazione del pubblico di Bolzano.