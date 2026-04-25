Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pellizzari formato Nibali

Altro che difesa, Giulio attacca: domina l’ultima tappa e fa sua la corsa. «Lo scopo era migliorare in salita in funzione Giro: missione compiuta»
Alessandro Brambilla
1 min
CiclismoPellizzaritour of the alps
Pellizzari formato Nibali© Agenzia Aldo Liverani Sas

 Da Vincenzo Nibali a Giulio Pellizzari. Tredici anni dopo l’Italia torna a festeggiare la vittoria al Tour of the Alps. Ebbene sì, lo scalatore ideale per affrontare l’imminente Giro d’Italia con ambizioni importanti ora c’è. Ieri l’azzurro della Red Bull-Bora si è regalato la giornata perfetta: vittoria di t

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS