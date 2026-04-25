Pellizzari formato Nibali

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Da Vincenzo Nibali a Giulio Pellizzari. Tredici anni dopo l’Italia torna a festeggiare la vittoria al Tour of the Alps. Ebbene sì, lo scalatore ideale per affrontare l’imminente Giro d’Italia con ambizioni importanti ora c’è. Ieri l’azzurro della Red Bull-Bora si è regalato la giornata perfetta: vittoria di t
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