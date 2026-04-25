La Liegi-Bastogne-Liegi va in scena: Evenepoel sfida Pogacar, occhio a Seixas

Il percorso

Un percorso lungo 259 chilometri con la classica partenza da Liegi, il passaggio a Bastogne (ai confini col Lussemburgo) e il ritorno ai Liegi, con undici salite o Côte, come vengono chiamate in gergo: 4.400 metri di dislivello totale, la prima parte del percorso non far selezione, con due ascese pedalabili. Il luogo simbolo resta La Redoute, 1600 metri al 9,4% posto a 34 km dall'arrivo. Poi l'ultimo trampolino è piazzato sulla Roche aux Faucons, 1300 metri all'11% a 13 km dalla conclusione, una salita che potrebbe decidere tutto. Ma con Pogacar protagonista c'è il rischio che possa partire una fuga da lontano, magari a metà percorso.

La sfida

Lo sloveno è pronto dunque a cannibalizzare l'ennesima corsa di un giorno, ma a vestire i panni di antagonista sarà Remco Evenepoel, capace di vincere la corsa nel 2022 e nel 2023 (sempre da iridato). Un testa a testa che promette scintille, col campione olimpico in carica che ha trionfato già nell'Amstel Gold Race domenica scorsa. Riflettori puntati anche su Paul Seixas, 19enne della Decathlon CMA CGM Team, e terzo incomodo dopo il successo nella Freccia Vallone, la vera rivelazione di stagione: "Nelle monumento non ho molta esperienza - ha dichiarato il francese -, sarà un test molto importante: piazzarmi tra i tre favoriti è molto ambizioso, ma quando mi metto un numero sulla schiena è per vincere, e darò tutto. Sarà molto difficile battere Pogacar ed Evenepoel". Ma le gare di un giorno hanno sempre regalato sorprese.