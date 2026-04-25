La Liegi-Bastogne-Liegi va in scena: Evenepoel sfida Pogacar, occhio a Seixas

La domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a battere Tadej Pogacar? Il Trittico delle Ardenne si chiude con la gara più attesa, domani andrà in scena la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, con lo sloveno grande favorito per la vittoria finale e a caccia del riscatto dopo la delusione della Parigi-Roubaix, persa allo sprint contro Wout Van Aert. Sfumato il sogno di conquistare le cinque Monumento in una sola stagione, il campione del mondo in carica cercherà la sua quarta affermazione sulle strade belga, impresa finora riuscita soltanto a Moreno Argentin e Alejandro Valverde.
Il percorso
Un percorso lungo 259 chilometri con la classica partenza da Liegi, il passaggio a Bastogne (ai confini col Lussemburgo) e il ritorno ai Liegi, con undici salite o Côte, come vengono chiamate in gergo: 4.400 metri di dislivello totale, la prima parte del percorso non far selezione, con due ascese pedalabili. Il luogo simbolo resta La Redoute, 1600 metri al 9,4% posto a 34 km dall'arrivo. Poi l'ultimo trampolino è piazzato sulla Roche aux Faucons, 1300 metri all'11% a 13 km dalla conclusione, una salita che potrebbe decidere tutto. Ma con Pogacar protagonista c'è il rischio che possa partire una fuga da lontano, magari a metà percorso.
La sfida
Lo sloveno è pronto dunque a cannibalizzare l'ennesima corsa di un giorno, ma a vestire i panni di antagonista sarà Remco Evenepoel, capace di vincere la corsa nel 2022 e nel 2023 (sempre da iridato). Un testa a testa che promette scintille, col campione olimpico in carica che ha trionfato già nell'Amstel Gold Race domenica scorsa. Riflettori puntati anche su Paul Seixas, 19enne della Decathlon CMA CGM Team, e terzo incomodo dopo il successo nella Freccia Vallone, la vera rivelazione di stagione: "Nelle monumento non ho molta esperienza - ha dichiarato il francese -, sarà un test molto importante: piazzarmi tra i tre favoriti è molto ambizioso, ma quando mi metto un numero sulla schiena è per vincere, e darò tutto. Sarà molto difficile battere Pogacar ed Evenepoel". Ma le gare di un giorno hanno sempre regalato sorprese.