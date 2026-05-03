Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogacar despota al Romandia

Il 27 anni sloveno si è imposto nell’impegnativa Broc-Charmey con 14” sul tedesco Florian Lipowitz
Alessandro Brambilla
1 min
Tadej PogacarGiro di Romandia
Pogacar despota al Romandia© Agenzia Aldo Liverani Sas

Il despota Tadej Pogacar è padrone del Giro di Romandia. Venerdì il francese Dorian Godon si è aggiudicato in volata la tappa di Orbe, con Tadej 4° classificato. Ieri Tadej, 27 anni, si è imposto nell’impegnativa Broc-Charmey con 14” sul tedesco Florian Lipowitz. La quarta

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS