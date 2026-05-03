Pogacar despota al Romandia

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Il despota Tadej Pogacar è padrone del Giro di Romandia. Venerdì il francese Dorian Godon si è aggiudicato in volata la tappa di Orbe, con Tadej 4° classificato. Ieri Tadej, 27 anni, si è imposto nell’impegnativa Broc-Charmey con 14” sul tedesco Florian Lipowitz. La quarta
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