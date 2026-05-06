"Mi manda Tadej": Adam, l’altro Yates

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Le strade italiane, più che quelle bulgare inaugurali, ci diranno nelle prossime tre settimane se gli Yates sono come le ciliegie. E, dunque, se uno tira l’altro. Ricapitolando: Simon, un anno fa di questi tempi, si è regalato la più dolce impresa della carriera, vincendo - a 32 anni - il Giro d’Italia, per di più con una cavalcata trionfale proprio sulle pendenze aspre di quel Colle delle Finestre che, sette anni prima, lo aveva respin
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