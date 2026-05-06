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"Mi manda Tadej": Adam, l’altro Yates

Il britannico al Giro da leader dopo il forfeit di Almeida: «So di poter lottare per la classifica generale»
Daniele Galosso
1 min
"Mi manda Tadej": Adam, l’altro Yates© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Le strade italiane, più che quelle bulgare inaugurali, ci diranno nelle prossime tre settimane se gli Yates sono come le ciliegie. E, dunque, se uno tira l’altro. Ricapitolando: Simon, un anno fa di questi tempi, si è regalato la più dolce impresa della carriera, vincendo - a 32 anni - il Giro d’Italia, per di più con una cavalcata trionfale proprio sulle pendenze aspre di quel Colle delle Finestre che, sette anni prima, lo aveva respin

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