"Mi manda Tadej": Adam, l’altro Yates

Le strade italiane, più che quelle bulgare inaugurali, ci diranno nelle prossime tre settimane se gli Yates sono come le ciliegie. E, dunque, se uno tira l’altro. Ricapitolando: Simon, un anno fa di questi tempi, si è regalato la più dolce impresa della carriera, vincendo - a 32 anni - il Giro d’Italia, per di più con una cavalcata trionfale proprio sulle pendenze aspre di quel Colle delle Finestre che, sette anni prima, lo aveva respin