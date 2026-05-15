Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il giorno del Blockhaus: il Giro getta la maschera

Oggi tocca alla tappa più lunga della competizione: 244 chilometri totali con 4600 metri di dislivello
Daniele Tirinnanzi
1 min
Il giorno del Blockhaus: il Giro getta la maschera© LAPRESSE

Sulla salita dove Eddy Merckx nel 1967 costruì un pezzo del suo mito il Giro si prepara a gettare la maschera. E' il giorno del Blockhaus, la salita appenninica che dal giorno in cui la corsa rosa ha svelato il proprio percorso tutti indicano come prima vera risposta all'enigma in rosa che avvolge l'Italia. Per la terza volta consecutiva il Blockhaus sarà affrontato dal versante di Roccamorice, ormai diventato il percorso classico pe

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS