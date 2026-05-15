Il giorno del Blockhaus: il Giro getta la maschera

Sulla salita dove Eddy Merckx nel 1967 costruì un pezzo del suo mito il Giro si prepara a gettare la maschera. E' il giorno del Blockhaus, la salita appenninica che dal giorno in cui la corsa rosa ha svelato il proprio percorso tutti indicano come prima vera risposta all'enigma in rosa che avvolge l'Italia. Per la terza volta consecutiva il Blockhaus sarà affrontato dal versante di Roccamorice, ormai diventato il percorso classico pe