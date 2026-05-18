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Ciccone ci prova e Gall resta in scia

L’abruzzese in fuga verso Corno alle Scale: ripreso a 2 km dall’arrivo. L’austriaco è il principale rivale di Vingegaard: lo segue a 35”
Daniele Galosso
1 min
CicconeGiro d'ItaliaVingegaard
Ciccone ci prova e Gall resta in scia © LAPRESSE

Una rosa blu sulla pelle tua, una rosa blu sulla pelle mia. D’accordo: la sensazione è che Jonas Vingegaard finora sia andato al piccolo trotto (senza che questo gli abbia impedito di vincere entrambi gli arrivi in salita affrontati, per altro...), ma non al punto da canticchiare, con il fiato corto, sui tornanti in salita. E, poi, i successi di Michele Zarrillo passati in radio in Danimarca? Mah, improbabile. Il rosa e il blu, però, sono indubbiamente i colo

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