«Piganzoli vera rivelazione»

Sonny o son desto? A Milano i velocisti si fanno beffare dalla fuga e dal norvegese Dversnes Lavik. «Sono rimasto un po' choccato pure io» ammette Colbrelli, una Roubaix e altre 33 vittorie per un corridore che in carriera ha spesso sorpreso i più grandi: da Van der Poel (Roubaix 2021, appunto) a Pogacar e Evenepoel (Europeo 2021 a Trento). Colbrelli sta seguendo il Giro dalla carovana del Giro-E, una kermesse che gli permette di testare gli ar