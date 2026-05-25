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«Piganzoli vera rivelazione»

L’ex Colbrelli alla vigilia della terza settimana: «Vingegaard da copione, ma il suo compagno è super»
Daniele Tirinnanzi
1 min
«Piganzoli vera rivelazione»© LAPRESSE

Sonny o son desto? A Milano i velocisti si fanno beffare dalla fuga e dal norvegese Dversnes Lavik. «Sono rimasto un po' choccato pure io» ammette Colbrelli, una Roubaix e altre 33 vittorie per un corridore che in carriera ha spesso sorpreso i più grandi: da Van der Poel (Roubaix 2021, appunto) a Pogacar e Evenepoel (Europeo 2021 a Trento). Colbrelli sta seguendo il Giro dalla carovana del Giro-E, una kermesse che gli permette di testare gli ar

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