"Pellizzari? Serve pazienza"

Vincenzo Nibali, oggi e domani la resa dei conti sulle grandi montagne, dopo il poker calato da Vingegaard nei precedenti arrivi in quota: quanto ha dato per nobiltà e quanto ha tolto per imprevidibilità la presenza del danese al Giro d’Italia numero 109? «Era scontato che fosse lui il riferimento in salita: è venuto al Giro per completare la Tripla Corona e finora ha rispettato ogni attesa. Nei primi giorni non mi è sembrato cos&ig