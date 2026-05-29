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"Pellizzari? Serve pazienza"

Nibali: "Vingegaard in crescendo verso il Tour, la sua Visma è davvero solida, non so se lasceranno spazio alle fughe. Per luglio dico ancora Pogacar"
Daniele Galosso
1 min
vincenzo nibaliPellizzariGiro d'Italia
"Pellizzari? Serve pazienza"© LAPRESSE

Vincenzo Nibali, oggi e domani la resa dei conti sulle grandi montagne, dopo il poker calato da Vingegaard nei precedenti arrivi in quota: quanto ha dato per nobiltà e quanto ha tolto per imprevidibilità la presenza del danese al Giro d’Italia numero 109? «Era scontato che fosse lui il riferimento in salita: è venuto al Giro per completare la Tripla Corona e finora ha rispettato ogni attesa. Nei primi giorni non mi è sembrato cos&ig

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