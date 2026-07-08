Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Azzurro speranza, Finn vale per tre!

Il Sibiu Tour incorona il 19enne ligure, che in Romania trova le prime gioie da professionista
Daniele Galosso
1 min
Azzurro speranza, Finn vale per tre!© LAPRESSE

La Paltinis Arena è un comprensorio sciistico dotato - tra le altre cose - di una pista per slittini che, di notte, viene illuminata a giorno. Il Balea Lac un lago tra i monti Fagaras che si staglia oltre quota 2000 metri, zona di orsi e orsetti che attraversano le lingue d’asfalto che si spingono fin lassù. Sibiu, invece, un centro medievale oggi tra i principali poli della Transilvania. Tre località della Romania, con tutto rispet

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS