Azzurro speranza, Finn vale per tre!

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La Paltinis Arena è un comprensorio sciistico dotato - tra le altre cose - di una pista per slittini che, di notte, viene illuminata a giorno. Il Balea Lac un lago tra i monti Fagaras che si staglia oltre quota 2000 metri, zona di orsi e orsetti che attraversano le lingue d’asfalto che si spingono fin lassù. Sibiu, invece, un centro medievale oggi tra i principali poli della Transilvania. Tre località della Romania, con tutto rispet
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