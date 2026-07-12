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Mago Merlier: oplà! Il bis è subito servito

Quinto successo sulle strade della Grande Boucle: "Sforzo tostissimo". Oggi la tappa Malemort-Ussel accorciata causa allerta rossa per il caldo
Alessandro Brambilla
1 min
MerlierTour de FranceSoudal
Mago Merlier: oplà! Il bis è subito servito© EPA

Le stoccate del nobile spadaccino Cyrano de Bergerac erano micidiali. Nella Perigueux-Bergerac, ottava tappa del Tour de France, la stoccata più potente è stata ancora quella di Tim Merler, 33 anni, belga della Soudal-Quick Quick. Per Tim seconda vittoria consecutiva alla Grande Boucle 2026, ottenuta davanti a Biniam Girmay, Olav Kooij, Jasper Philipsen e tutto il resto del gruppo. Salgono a cinque i successi del velocista al Tour. Naturalmente Tad

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