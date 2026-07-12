Mago Merlier: oplà! Il bis è subito servito

Le stoccate del nobile spadaccino Cyrano de Bergerac erano micidiali. Nella Perigueux-Bergerac, ottava tappa del Tour de France, la stoccata più potente è stata ancora quella di Tim Merler, 33 anni, belga della Soudal-Quick Quick. Per Tim seconda vittoria consecutiva alla Grande Boucle 2026, ottenuta davanti a Biniam Girmay, Olav Kooij, Jasper Philipsen e tutto il resto del gruppo. Salgono a cinque i successi del velocista al Tour. Naturalmente Tad