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La firma di Van Der Poel:  con forza, cuore, rabbia 

Il nipote e figlio d'arte esalta l'Alpecin dopo gli sprint amari di Philipsen: "E dire che non ero fiducioso, aveva speso davvero troppe energie..."
Daniele Tirinnanzi
1 min
Van del PoelAlpecinTour de France
La firma di Van Der Poel:  con forza, cuore, rabbia © Agenzia Aldo Liverani Sas

Mancava la firma di Mathieu Van der Poel all'opera d'arte che il Tour ha messo in esposizione nel cuore del Massiccio Centrale, tra temperature infernali e ritmi altrettanto diabolici. E' arrivata dopo un braccio di ferro estenuante tra la fuga e il gruppo, ridotto all'osso dalla solita Uae Emirates di un Tadej Pogacar biondo come la maglia che porta sulle spalle e che brama, come tutto il resto del gruppo, il giorno di riposo che arriva dopo nove giorni da ca

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