La firma di Van Der Poel:  con forza, cuore, rabbia 

Mancava la firma di Mathieu Van der Poel all'opera d'arte che il Tour ha messo in esposizione nel cuore del Massiccio Centrale, tra temperature infernali e ritmi altrettanto diabolici. E' arrivata dopo un braccio di ferro estenuante tra la fuga e il gruppo, ridotto all'osso dalla solita Uae Emirates di un Tadej Pogacar biondo come la maglia che porta sulle spalle e che brama, come tutto il resto del gruppo, il giorno di riposo che arriva dopo nove giorni da ca