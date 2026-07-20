Tour, blitz antidoping: shock Pogacar e Vingegaard, svegliati nella notte. È polemica

Giorni caldi, notti di più. Prima che la corsa svoltasse a causa della caduta di Jonas Vingegaard , il Tour si era destato con una sfumatura di giallo diversa rispetto a quella dei riflessi della maglia di Tadej Pogacar . Lo sloveno e Vingegaard sono stati svegliati nel cuore della notte tra sabato e domenica per un controllo antidoping a sorpresa, nel bel mezzo delle due tappe di montagna con cui la seconda settimana della Grande Boucle si è appena conclusa. Per il danese della Visma-Lease a Bike il controllo è avvenuto alle 2 di notte, mentre gli ispettori si sono palesati alla porta del quattro volte vincitore del Tour dell'Uae Emirates alle 5 del mattino.

Le parole di Vingegaard

«All'inizio ho pensato non ne avessero il diritto – ha detto il danese alla partenza della quindicesima frazione -, ma secondo le regole è consentito. Penso che sia una buona cosa testarci, ma quando i test influiscono sulle prestazioni non credo sia una buona cosa. Ci ho messo 40 minuti almeno per riaddormentarmi». La caduta e il conseguente ritiro per lo sfortunato danese si portano dietro un pensiero velenoso: e se la notte parzialmente in bianco avesse influito sulla lucidità dell'atleta nei momenti topici della frazione, peraltro la seconda consecutiva di piena montagna? «Anche questo potrebbe essere un motivo - la risposta di Pogacar all'arrivo -. Dopo una notte insonne, si potrebbe essere meno concentrati sulla discesa. Potrebbe esserci un collegamento» l'accusa della maglia che, in mattinata, aveva svelato di essersi svagato ascoltando la musica di Eminem dopo la sveglia ricevuta anzitempo.