Tour, blitz antidoping: shock Pogacar e Vingegaard, svegliati nella notte. È polemica

Giorni caldi, notti di più. Prima che la corsa svoltasse a causa della caduta di Jonas Vingegaard, il Tour si era destato con una sfumatura di giallo diversa rispetto a quella dei riflessi della maglia di Tadej Pogacar. Lo sloveno e Vingegaard sono stati svegliati nel cuore della notte tra sabato e domenica per un controllo antidoping a sorpresa, nel bel mezzo delle due tappe di montagna con cui la seconda settimana della Grande Boucle si è appena conclusa. Per il danese della Visma-Lease a Bike il controllo è avvenuto alle 2 di notte, mentre gli ispettori si sono palesati alla porta del quattro volte vincitore del Tour dell'Uae Emirates alle 5 del mattino.
Le parole di Vingegaard
«All'inizio ho pensato non ne avessero il diritto – ha detto il danese alla partenza della quindicesima frazione -, ma secondo le regole è consentito. Penso che sia una buona cosa testarci, ma quando i test influiscono sulle prestazioni non credo sia una buona cosa. Ci ho messo 40 minuti almeno per riaddormentarmi». La caduta e il conseguente ritiro per lo sfortunato danese si portano dietro un pensiero velenoso: e se la notte parzialmente in bianco avesse influito sulla lucidità dell'atleta nei momenti topici della frazione, peraltro la seconda consecutiva di piena montagna? «Anche questo potrebbe essere un motivo - la risposta di Pogacar all'arrivo -. Dopo una notte insonne, si potrebbe essere meno concentrati sulla discesa. Potrebbe esserci un collegamento» l'accusa della maglia che, in mattinata, aveva svelato di essersi svagato ascoltando la musica di Eminem dopo la sveglia ricevuta anzitempo.
Reef: "Un incidente può sempre capitare"
«Stavamo andando bene in gara e Jonas si sentiva bene. Purtroppo un incidente può sempre capitare» ha smorzato la tensione il ds Visma Marc Reef. Tornando al test, secondo il regolamento antidoping dell'Unione Ciclistica Internazionale, articolo 5.2.2, «l'Uci può chiedere a ogni atleta su cui ha autorità di test [...] un campione a qualunque ora e in qualunque luogo». Nelle note dell'articolo si cita la fascia oraria 23-6, specificando che non saranno effettuati test a meno di «seri e specifici sospetti che un atleta stia effettuando pratiche dopanti». Peraltro un'ordinanza datata 2016, ovvero di dieci anni fa, permette i controlli notturni sul suolo francese.
Il fastidio delle due squadre
Le due squadre hanno fatto filtrare un certo fastidio nei confronti degli organizzatori. I commenti più piccati sono infatti arrivati dai compagni di squadra di Pogacar e Vingegaard: «Allucinante» per Florian Veermersch, «Una totale mancanza di rispetto» secondo Matteo Jorgenson. E pure il vincitore di giornata Remco Evenepoel si è schierato a fianco dei due colleghi: «E’ molto strano e fastidioso. Se davvero fosse così sarebbe addirittura scandaloso». Una notizia a margine della cronaca: nelle ultime ore a Cyclingnews il nutrizionista del team Uae Gorka Prieto-Bellver aveva svelato che il team di Pogacar nella tappa del sabato, quella vinta dallo sloveno a Le Markstein, ha usato un nuovo integratore a base di lattato distribuito da un’azienda italiana di integrazione alimentare sportiva di cui Pogacar è da tempo testimonial.
Giorni caldi, notti di più. Prima che la corsa svoltasse a causa della caduta di Jonas Vingegaard, il Tour si era destato con una sfumatura di giallo diversa rispetto a quella dei riflessi della maglia di Tadej Pogacar. Lo sloveno e Vingegaard sono stati svegliati nel cuore della notte tra sabato e domenica per un controllo antidoping a sorpresa, nel bel mezzo delle due tappe di montagna con cui la seconda settimana della Grande Boucle si è appena conclusa. Per il danese della Visma-Lease a Bike il controllo è avvenuto alle 2 di notte, mentre gli ispettori si sono palesati alla porta del quattro volte vincitore del Tour dell'Uae Emirates alle 5 del mattino.
Le parole di Vingegaard
«All'inizio ho pensato non ne avessero il diritto – ha detto il danese alla partenza della quindicesima frazione -, ma secondo le regole è consentito. Penso che sia una buona cosa testarci, ma quando i test influiscono sulle prestazioni non credo sia una buona cosa. Ci ho messo 40 minuti almeno per riaddormentarmi». La caduta e il conseguente ritiro per lo sfortunato danese si portano dietro un pensiero velenoso: e se la notte parzialmente in bianco avesse influito sulla lucidità dell'atleta nei momenti topici della frazione, peraltro la seconda consecutiva di piena montagna? «Anche questo potrebbe essere un motivo - la risposta di Pogacar all'arrivo -. Dopo una notte insonne, si potrebbe essere meno concentrati sulla discesa. Potrebbe esserci un collegamento» l'accusa della maglia che, in mattinata, aveva svelato di essersi svagato ascoltando la musica di Eminem dopo la sveglia ricevuta anzitempo.